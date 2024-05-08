Российский рынок акций в начале основной сессии показывает разнонаправленную динамику

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует разнонаправленную динамику основных индексов, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 10:15 мск, индекс Мосбиржи замедлил рост до 0,1% и находился на уровне 3 431,12 пункта, индекс РТС торговался на отметке 1 179,58 пункта (-0,46%).
На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 431,84 пунктов (+0,12%), а долларовый индекс РТС снижался до 1 180,27 пункта (-0,4%).
К 10:18 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи рос на 0,61%, до 91,67 рубля, евро находился на отметке 98,85 рубля (+0,02%). Курс юаня рос на 0,1%, до 12,609 рубля.