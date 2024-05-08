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Российские инвесторы пытаются закрыть дивидендные гэпы

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Елена Кожухова
аналитик
Источник: Freepik

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть сохраняют склонность к снижению после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках стали ухудшаться.

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились на 0,2% и 0,1% соответственно. Рублевый индикатор удержал поддержку 3420 пунктов, но по ходу сессии опускался в район 3400 пунктов, стабилизация ниже которого может предвещать коррекцию ближе к 3345 пунктам. Долларовый РТС удержался выше 1170 пунктов и в целом чувствует себя увереннее благодаря динамике рубля.

Рубль утром на Мосбирже преимущественно ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91,60 ₽, 98,75 ₽ и 12,75 ₽ соответственно. Рубль отступает от недавних пиков 90,83 ₽, 97,48 ₽ и 12,49 ₽ в рамках коррекции.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений в рублевом сегменте и ощутить нисходящее давление по индексу РТС из-за более слабого рубля. Предпраздничный день в РФ ожидается достаточно спокойным на события, из которых можно отметить разве что обсуждение акционерами Акрона дивидендов за 2023 год с доходностью 2,45%. Накануне ЛУКОЙЛ показал дивидендный гэп почти вдвое меньше предлагавшейся доходности в 6,2%, а акции банка «Санкт-Петербург» подскочили почти на 5% и близки к закрытию образовавшего гэпа после отсечки по дивидендам. Подобная динамика дивидендных акций говорит о сохранении веры инвесторов в эмитентов и ожиданиях новых выплат, что благоприятно для общих настроений.

События дня:

  • доклад ЦБ РФ о денежно-кредитной политике (13.30 мск)
  • отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
  • выступления представителей ФРС (в течение дня)
  • акционеры Акрона обсудят дивиденды за 2023 год
  • квартальные результаты Uber Tech, Airbnb

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».