Российские инвесторы пытаются закрыть дивидендные гэпы

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть сохраняют склонность к снижению после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках стали ухудшаться.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились на 0,2% и 0,1% соответственно. Рублевый индикатор удержал поддержку 3420 пунктов, но по ходу сессии опускался в район 3400 пунктов, стабилизация ниже которого может предвещать коррекцию ближе к 3345 пунктам. Долларовый РТС удержался выше 1170 пунктов и в целом чувствует себя увереннее благодаря динамике рубля.
Рубль утром на Мосбирже преимущественно ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91,60 ₽, 98,75 ₽ и 12,75 ₽ соответственно. Рубль отступает от недавних пиков 90,83 ₽, 97,48 ₽ и 12,49 ₽ в рамках коррекции.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений в рублевом сегменте и ощутить нисходящее давление по индексу РТС из-за более слабого рубля. Предпраздничный день в РФ ожидается достаточно спокойным на события, из которых можно отметить разве что обсуждение акционерами Акрона дивидендов за 2023 год с доходностью 2,45%. Накануне ЛУКОЙЛ показал дивидендный гэп почти вдвое меньше предлагавшейся доходности в 6,2%, а акции банка «Санкт-Петербург» подскочили почти на 5% и близки к закрытию образовавшего гэпа после отсечки по дивидендам. Подобная динамика дивидендных акций говорит о сохранении веры инвесторов в эмитентов и ожиданиях новых выплат, что благоприятно для общих настроений.
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