Российские инвесторы пытаются закрыть дивидендные гэпы

В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений в рублевом сегменте и ощутить нисходящее давление по индексу РТС из-за более слабого рубля. Предпраздничный день в РФ ожидается достаточно спокойным на события, из которых можно отметить разве что обсуждение акционерами Акрона дивидендов за 2023 год с доходностью 2,45%. Накануне ЛУКОЙЛ показал дивидендный гэп почти вдвое меньше предлагавшейся доходности в 6,2%, а акции банка «Санкт-Петербург» подскочили почти на 5% и близки к закрытию образовавшего гэпа после отсечки по дивидендам. Подобная динамика дивидендных акций говорит о сохранении веры инвесторов в эмитентов и ожиданиях новых выплат, что благоприятно для общих настроений.