Россиян научили, как накопить на вторую пенсию

Кроме того, раз в пять лет можно переводить деньги в другой НПФ без потери процентов. Это имеет смысл, если полученная доходность кажется низкой. Но спешить не стоит, ведь пенсионные деньги считаются «длинными», и доходность следует оценивать в долгосрочной перспективе, советует Дайнеко.