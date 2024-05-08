Россия с 15 мая понизит экспортную пошлину на пшеницу до 3 170,7 рубля за тонну

Пошлина на ячмень вновь будет нулевой, как и пошлина на кукурузу.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $234,6 за тонну, на ячмень — $167,1 за тонну, на кукурузу — $169,1 за тонну.
«Плавающая» пошлина на экспорт зерновых из РФ действует с 2 июня 2021 года. Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю из расчета индикативной цены в соответствии с данными о заключаемых контрактах на Мосбирже. До 1 июля 2022 года пошлины рассчитывались в долларах, а затем были переведены в рубли.