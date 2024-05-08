По брокерскому счету: половина владельцев замороженных активов решили их продать

В ФГ «Финам» доля клиентов с заблокированными бумагами, которые подали заявки на выкуп, превысила 70%, сообщили в пресс-службе брокера. В «БКС Мир инвестиций» показатель составил порядка 72%, а в КИТ Финанс — более 60%, уточнили представители организаций. В «ВТБ Мои Инвестиции» показатель превышает 50%, а в «Цифра брокер» — 33%. Брокер «Сбера» сообщил, что его клиенты также достаточно активно участвуют в процессе, но не уточнил цифры.