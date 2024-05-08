По брокерскому счету: половина владельцев замороженных активов решили их продать

К процедуре допускаются только заявки суммой до 100 тыс. рублей, срок их подачи заканчивается 8 мая. После этого из ценных бумаг сформируют лоты, которые должны продать иностранным покупателям. Механизм пользуется спросом у розничных инвесторов, хотя держатели крупных активов предпочитают добиваться их разблокировки через суд. Каковы перспективы у предлагаемых схем — в материале «Известий».
Насколько востребован механизм выкупа заблокированных активов
Более 50% клиентов брокеров с заблокированными иностранными ценными бумагами подали заявки на получение возмещения по ним. Об этом сообщил «Известиям» представитель «Инвестиционной палаты» — брокера, выбранного организатором торгов, на которых нерезиденты получат право выкупить замороженные иностранные активы российских инвесторов.
В ФГ «Финам» доля клиентов с заблокированными бумагами, которые подали заявки на выкуп, превысила 70%, сообщили в пресс-службе брокера. В «БКС Мир инвестиций» показатель составил порядка 72%, а в КИТ Финанс — более 60%, уточнили представители организаций. В «ВТБ Мои Инвестиции» показатель превышает 50%, а в «Цифра брокер» — 33%. Брокер «Сбера» сообщил, что его клиенты также достаточно активно участвуют в процессе, но не уточнил цифры.
Организатор торгов «Инвестиционная палата» начнет подводить итоги первого этапа выкупа уже после завершения сбора заявок 8 мая, а точные данные станут известны примерно 15 мая, подчеркнул представитель брокера.
Принять участие в выкупе также могли управляющие компании. Около 30% клиентов УК «Первая», имеющих иностранные ценные бумаги в портфеле, согласились участвовать в выкупе, сообщили в пресс-службе организации. При этом компания завершила процесс до 21 апреля. В других управляющих компаниях на вопросы «Известий» не ответили.
Справка «Известий»
Согласно указу президента РФ № 844 от 8 ноября 2023 года, заблокированные в РФ бумаги иностранцев, которые хранятся на специальных счетах типа С, можно обменять на активы россиян, замороженные в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream.
Процесс пройдет в четыре этапа, сообщается на сайте ЦБ:
1. С 25 марта до 8 мая включительно будут приниматься заявки от российских инвесторов на выкуп заблокированных активов стоимостью не более 100 тыс. рублей;
2. До 31 мая организатор торгов из всех полученных заявок сформирует общий пул ценных бумаг и разделит его на отдельные лоты;
3. До 5 июля продлится сбор заявлений от покупателей-нерезидентов на сформированные лоты;
4. До 29 июля «Инвестиционная палата» проведет расчеты между участниками торгов. Выкуп, предположительно, должен завершиться до 1 сентября.
Как еще можно разблокировать активы
Хотя спрос частных инвесторов на участие в процедуре высок, состоятельные клиенты не сильно интересуются возможностью такого выкупа, поскольку предельный размер заявки составляет только 100 тыс. рублей, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
В КИТ Финанс весомую долю занимают запросы инвесторов с относительно небольшими портфелями, а их средний размер составляет около 50 тыс. рублей, пояснил представитель брокера. В то же время почти все клиенты ФГ «Финам» подали заявки на сумму, близкую к максимальной, поскольку имеют портфели заблокированных активов гораздо большего объема, уточнили там.
Многие клиенты с большей стоимостью замороженных активов пытаются разблокировать их самостоятельно через получение лицензий от западных регуляторов, пояснил Владимир Чернов. Это более эффективный инструмент для крупных инвесторов в сравнении с выкупом активов, поскольку позволяет разморозить большие объемы средств, пояснил независимый эксперт Андрей Бархота.
Вероятно, число инвесторов, которые уже смогли получить от западных регуляторов лицензии на разблокировку активов, исчисляется сотнями, полагает юрист Delcredere Артем Касумян. При этом ценные бумаги в любом случае остаются в западных юрисдикциях и переходят на счета собственников в других странах. Вывести средства в РФ трудно как из-за позиции западных властей, так и из-за нарушенной системы взаиморасчетов между Россией и Европой из-за санкций, заключил эксперт.
— Для инвесторов с небольшим портфелем более предпочтительным вариантом будет участие в обмене активов, для крупных инвесторов — обращение за лицензией, — резюмировал Артем Касумян.
Каковы шансы на разблокировку активов частных инвесторов до 100 тыс. рублей
Участники рынка смотрят на дальнейшие этапы реализации схемы выкупа с умеренным оптимизмом. Так, в КИТ Финанс уточнили, что разблокировать активы таким образом технически возможно — это было бы выгодно для обеих сторон. Тем не менее санкционное давление может создать трудности для реализации указа президента № 844, отметили в организации.
— Мы рассчитываем, что торги пройдут в спокойном режиме и все инвесторы с заблокированными активами смогут реализовать иностранные ценные бумаги в объеме до 100 тыс. рублей, — заявили в УК «Первая».
Есть вероятность, что нерезиденты в принципе не захотят выкупать ценные бумаги за рубли, отметил Владимир Чернов. Но, скорее всего, спрос будет достаточно высоким, поскольку многие активы будут продаваться с дисконтом.
Выкуп иностранных ценных бумаг может быть приостановлен, если иностранным инвесторам директивно запретят принимать в нем участие, допустил глава управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. По его словам, процесс могут провести, только если у нерезидентов останется возможность вывести полученные ценные бумаги в иностранные депозитарии со счетов НРД в Европе. Этому могут помешать заявления местных властей, заключил эксперт.
Ранее бельгийский минфин заявил, что указ президента РФ № 844, который регламентирует обмен заблокированными активами, не имеет силы на территории Евросоюза.
Нельзя исключать, что в случае резкого ухудшения отношений РФ с Западом выкуп активов может быть приостановлен, заключил Андрей Бархота. Тем не менее пока процесс выглядит достаточно жизнеспособным, уверен он.