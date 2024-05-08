От банков потребуют согласовывать финансовые операции с родственниками

Согласно законопроекту, системно значимые кредитные организации (сейчас их 13) будут обязаны дать возможность клиенту оформить доверенность на третье лицо, который получит право отклонять или подтверждать операции в течение 12 часов с момента уведомления от банка. В случае отсутствия реакции банк откажет в проведении трансакции.
Информацию о том, что Госдума рассмотрит инициативу в ближайшее время, «Известиям» подтвердили в «Единой России» и профильном комитете.
«После
По ее словам, ко второму чтению в тексте закона может появиться механизм отзыва доверенности, который предложило прописать правительство, чтобы исключить риски злоупотребления для поручителя. Также упростят саму процедуру реализации инициативы.
«Принцип один: есть доверенное лицо, ему сообщается об операциях, а вот форма уведомления, сумма, с которой возможна блокировка, будет варьироваться. С учетом одобрения законопроекта всеми ведомствами, не думаю, что будет какая-то задержка при его рассмотрении в окончательном чтении», — пояснила депутат.