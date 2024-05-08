От банков потребуют согласовывать финансовые операции с родственниками

В России появится новая услуга по защите средств граждан. Банки обяжут согласовывать кредиты и денежные переводы клиентов с их родственниками, чтобы предотвратить мошенничество. Такой законопроект Госдума может принять уже в весеннюю сессию. Как выяснили «Известия», Госдума в весеннюю сессию может принять законопроект «О внесении изменений в закон “О банках и банковской деятельности”. Документом предлагается ввести механизм дополнительной верификации финансовых операций, которые по желанию клиентов начнут одобрять их родственники или доверенные лица.