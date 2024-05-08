Общий объем кредитов россиян впервые превысил 36 трлн рублей

Спрос россиян на займы уменьшился в зимние месяцы на фоне роста ставок и ужесточения выдачи необеспеченных ссуд, пояснил директор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) по маркетингу Алексей Волков. В I квартале этого года регулятор еще сильнее ограничил возможность предоставлять займы наличными клиентам с высокой долговой нагрузкой. При этом к марту стало понятно, что ЦБ завершил цикл поднятия ключевой. Ситуация стабилизировалась, и россияне повысили активность, рассказал эксперт.