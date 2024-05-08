Нефть. США возобновят покупки для стратегического резерва

∙ EIA опубликовало краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов. По мнению ведомства, добровольное сокращение добычи ОПЕК+, а также сохраняющиеся геополитические риски, будут удерживать цену Brent на уровне $90 за баррель до конца года. В 2025 году ожидается снижение до $85 по мере ускорения роста мировой добычи.