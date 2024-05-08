Нефть. США возобновят покупки для стратегического резерва

Нефть марки Brent после четырех дней консолидации под 200-дневной скользящей средней (EMA200) перешла к более глубокому снижению. Котировки опустились в блок проторговки $81,5−83,4 за баррель, в котором они находились с 9 февраля по 12 марта.
Поступают сообщения об очередной эскалации конфликта на Ближнем Востоке, однако нефть на это, похоже, не реагирует.
Негативным фактором для динамики актива может служить отскок в индексе доллара DXY, а также данные об очередном росте запасов нефти в США.
Новостной фон
∙ Израиль занял контрольно-пропускной пункт в Рафахе на юге Газы. В минувшие выходные Израиль и ХАМАС не смогли достичь согласия в вопросе прекращения огня.
∙ Американский институт нефти (API) опубликовал очередной прогноз. Согласно данным API, запасы сырой нефти в США выросли на 0,5 баррелей за неделю, закончившуюся 3 мая. Рынок ожидал снижения запасов на 1,4 млн баррелей. Точные данные поступят сегодня вечером от Управления энергетической информации (EIA).
∙ EIA опубликовало краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов. По мнению ведомства, добровольное сокращение добычи ОПЕК+, а также сохраняющиеся геополитические риски, будут удерживать цену Brent на уровне $90 за баррель до конца года. В 2025 году ожидается снижение до $85 по мере ускорения роста мировой добычи.
∙ Администрация Байдена пользуется падением цен на нефть, чтобы возобновить пополнение стратегического резерва.
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