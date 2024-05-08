На Украине заочно арестовали экс-главу фонда госимущества Сенниченко

Один из них касается коррупции на ОПЗ и срыва аукциона с целью хищения средств. Другой затрагивает ОГХК и касается перепродажи титансодержащего сырья (ильменитового концентрата) в Россию, в том числе в Крым, которая принесла ущерб государству более чем на 118 млн грн (около $3 млн).