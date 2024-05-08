На российской бирже подорожали бензин и дизельное топливо

Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговую сессию подорожал на 2,05% по сравнению со вторником — до 46 621 рубля за тонну. Стоимость Аи-95 выросла на 2,28% — до 53 201 рубля за тонну. В то же время за апрель цена бензина марки Аи-92 снизилась на 10,7%, Аи-95 — на 16%.
Летнее дизельное топливо в среду подорожало на 1,12%, до 60 577 рублей за тонну. Во вторник цена на этот продукт опускалась ниже 60 тысяч рублей, впервые почти за два месяца — с 11 марта.
При этом мазут в среду подешевел на 1,08%, до 27 126 рублей за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) снизилась на 7,26%, до 14 279 рублей за тонну, на авиакеросин — на 0,25%, до 80 064 рублей.
Правительство РФ в ближайшее время рассмотрит предложение Минэнерго временно разрешить экспорт бензина из России, о чем во вторник заявил исполняющий обязанности вице-премьера Александр Новак. Как пояснили РИА Новости в министерстве энергетики, ведомство регулярно «проводит мониторинг рынка на предмет принятия мер как в части недопущения дефицита, так и в части избежания затоваривания», в том числе прорабатывает временное снятие ограничений.
До этого кабмин РФ ввел запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России — с 12,5% до 16% от объема производства.