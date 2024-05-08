На российской бирже подорожали бензин и дизельное топливо

Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговую сессию подорожал на 2,05% по сравнению со вторником — до 46 621 рубля за тонну. Стоимость Аи-95 выросла на 2,28% — до 53 201 рубля за тонну. В то же время за апрель цена бензина марки Аи-92 снизилась на 10,7%, Аи-95 — на 16%.