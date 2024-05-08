Мошенники стали в полтора раза чаще обзванивать россиян в начале 2024 года

«Какими бы ни были легенды или инструменты злоумышленников, в основе их схем зачастую лежит социальная инженерия. Поэтому пользователям крайне важно повышать собственную цифровую грамотность и следовать базовым правилам кибербезопасности: не сообщать посторонним конфиденциальные сведения, коды из СМС и push-уведомлений, не устанавливать на устройства, в том числе смартфоны, никакие программы по просьбе звонящего, завершать беседу, как только она покажется сомнительной, и не перезванивать на тот же номер, с которого поступил вызов», — напомнил Голованов.