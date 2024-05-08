Минфин на следующей неделе обсудит изменения налоговой системы

«На следующей неделе … Будем обсуждать. И с бизнесом, и с парламентом — все будет обсуждаться», — сообщил Силуанов в кулуарах инаугурации президента РФ в ответ на вопрос, есть ли уже какие-либо предложения по изменению налоговой системы, не уточнив при этом, есть ли уже конкретные договоренности.