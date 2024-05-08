Минфин на следующей неделе обсудит изменения налоговой системы

«На следующей неделе … Будем обсуждать. И с бизнесом, и с парламентом — все будет обсуждаться», — сообщил Силуанов в кулуарах инаугурации президента РФ в ответ на вопрос, есть ли уже какие-либо предложения по изменению налоговой системы, не уточнив при этом, есть ли уже конкретные договоренности.
О планах в середине мая обсудить с бизнесом изменения в налоговой системе Силуанов заявлял на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который состоялся в конце апреля. Как отметил тогда Силуанов, Минфин рассчитывает, что поправки будут приняты в эту, весеннюю думскую сессию.
Говоря о том, какие принципы будут положены в работу по совершенствованию налоговой системы, Силуанов отметил, что, в первую очередь, должны быть обеспечены стабильные, предсказуемые условия налогообложения. По его словам, еще одним ориентиром налоговых новаций является сбалансированность бюджета.
Также, как указал тогда Силуанов, еще одна задача налоговой реформы заключается в том, чтобы создать дополнительные стимулы для инвестирования в ключевые отрасли экономики.