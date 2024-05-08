Каким будет курс рубля 8 мая 2024: прогноз эксперта

Рубль во вторник бодро укреплялся к доллару, в моменте валютная пара оказалась ниже 91. Во второй половине дня рубль утратил инициативу. Тем не менее, нацвалюта выглядит необычно уверенно для периода после завершения налогового периода. Текущий баланс факторов благоприятствует, сохраняются факторы поддержки — пролонгирован обязательный возврат экспортной выручки, валютные интервенции ЦБ с 8 мая вырастут в 10 раз, ДКП остается жесткой. Также в курс с временным лагом могут транслироваться более высокие цены на нефть, установившиеся в марте-апреле. По нашим оценкам, пара доллар-рубль завтра может двигаться в пределах 91−92.