Каким будет курс рубля 8 мая 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций во вторник открылся с межсессионным разрывом, вызванным дивидендным гэпом в тяжеловесных бумагах Лукойла. Просадка в них оказалась умеренно глубокой, что соответствовало рыночным ожиданиям.
Общую динамику сегодня сдерживали крепкий рубль и спад сырьевых котировок. На мировых площадках сохранялись позитивные настроения.
В среду Банк России опубликует доклад о денежно-кредитной политике. Состоится несколько ГОСА — акционеры ТКС Холдинга обсудят вопрос допэмиссии акций, на собраниях X5 Group и Акрона ключевой будет тема дивидендов.
В США квартальные финансовые отчетности завтра представят Uber Tech, Airbnb, Shopify. Из важной экономической статистики дня выделим объём промышленного производства Германии за март.
Приближение праздничных выходных может обусловить слабую торговую активность на завтрашней сессии. Прогноз по индексу Мосбиржи на 8 мая — 3400−3500 п.
Рубль во вторник бодро укреплялся к доллару, в моменте валютная пара оказалась ниже 91. Во второй половине дня рубль утратил инициативу. Тем не менее, нацвалюта выглядит необычно уверенно для периода после завершения налогового периода. Текущий баланс факторов благоприятствует, сохраняются факторы поддержки — пролонгирован обязательный возврат экспортной выручки, валютные интервенции ЦБ с 8 мая вырастут в 10 раз, ДКП остается жесткой. Также в курс с временным лагом могут транслироваться более высокие цены на нефть, установившиеся в марте-апреле. По нашим оценкам, пара доллар-рубль завтра может двигаться в пределах 91−92.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»