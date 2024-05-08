Каким будет курс рубля на неделе с 13 по 19 мая 2024: прогноз эксперта

Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 91−93. Новость о десятикратном увеличении Центробанком чистых продаж валюты на рынке — с 600 млн в день до 6,25 млрд в рублевом эквиваленте — приободрила рубль. Ранее были пролонгированы обязательные нормативы возврата и продажи экспортной выручки, а ЦБ сохранил жесткий курс ДКП. Возможно также, что в курс с временным лагом транслировались более высокие цены на нефть, которые установились в начале апреля. Тем не менее факторы поддержки скорее не дают рублю ослабляться в условиях, когда экспортные доходы поступают неравномерно, подвергаются санкционным ограничениям, а спрос на иностранные деньги со стороны инвесторов и импортеров стабильно высокий. В ближайшее время зоной притяжения доллара может оказаться область 92−92,5 рублей.