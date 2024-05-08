Каким будет курс рубля на неделе с 13 по 19 мая 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций в среду открылся в небольшом плюсе и далее сохранял умеренный повышательный настрой. Индекс Мосбиржи курсировал вблизи 3430 п.
Рубль перешел к ослаблению, и это стало поддержкой акциям. Правда, нисходящая динамика котировок нефти и металлов и приближение праздничных выходных сдерживали покупателей. На общую динамику торгов оказал влияние подъем тяжеловесных бумаг Сбера.
Между тем, настроения на мировых площадках ухудшились. Китайские биржевые индексы упали на 0,6−1,6%. Индекс DXY упорно не желает опускаться ниже 105 п., крепкий доллар давит на сырьевые котировки.
В пятницу ЕЦБ опубликует протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике, а днем ранее в Китае обнародуют сведения о торговом балансе. На рынке США до конца недели финансовые отчетности за I квартал представят Warner Bros Discovery, Constellation Energy, Enbridge. Это будет последний день перед дивидендами по акциям Мосбиржи и Белуги.
Учитывая, что официально страна уходит на праздники до понедельника, ожидать значимой активности или сильных движений 10 мая не приходится. Прогноз по индексу Мосбиржи на конец недели- 3400−3475 п.
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 91−93. Новость о десятикратном увеличении Центробанком чистых продаж валюты на рынке — с 600 млн в день до 6,25 млрд в рублевом эквиваленте — приободрила рубль. Ранее были пролонгированы обязательные нормативы возврата и продажи экспортной выручки, а ЦБ сохранил жесткий курс ДКП. Возможно также, что в курс с временным лагом транслировались более высокие цены на нефть, которые установились в начале апреля. Тем не менее факторы поддержки скорее не дают рублю ослабляться в условиях, когда экспортные доходы поступают неравномерно, подвергаются санкционным ограничениям, а спрос на иностранные деньги со стороны инвесторов и импортеров стабильно высокий. В ближайшее время зоной притяжения доллара может оказаться область 92−92,5 рублей.
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