Каждый 24-й житель Нью-Йорка оказался миллионером

Гендиректор Henley&Partners Юрг Штеффен заявил, что развитие самых богатых городов в последние годы стимулировали высокие показатели финансовых рынков. «Рост S&P 500 на 24% в прошлом году наряду с ростом Nasdaq на 43% и ошеломляющим ростом биткоина на 155% укрепили состояние богатых инвесторов. Кроме того, стремительный прогресс в области искусственного интеллекта, робототехники и технологии блокчейн предоставил новые возможности для создания и накопления богатства», — сказал он.