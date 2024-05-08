Хоть залейся: страны с самыми большими запасами нефти в мире

Как и в случае с Канадой, запасы Венесуэлы и США в основном представляют собой тяжелую нефть, добыча которой технологически стала доступна лишь к концу 2000-х годов. «Именно потому, что технологии добычи стали более дешевыми, канадскую и американскую нефть, содержащуюся в битуминозных песках, целесообразно относить к доказанным запасам (то есть коммерчески извлекаемым)», — разъяснил специалист.