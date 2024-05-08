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Хоть залейся: страны с самыми большими запасами нефти в мире

На конец 2023 года общемировые доказанные запасы нефти достигли 1,75 трлн. баррелей. При этом самыми крупными запасами нефти располагает Венесуэла, на нее приходится около 19% всех общемировых запасов — около 300 млрд. баррелей, рассказал Финансам Mail.ru и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Источник: Reuters

После Венесуэлы следует Саудовская Аравия (267 млрд. баррелей), Иран (209 млрд.), Канада (170 млрд.), Ирак (145 млрд.), Кувейт (102), ОАЭ (98 млрд.), Россия (80 млрд.).

«Таким образом, нефть в мире концентрируется в нескольких местах, и на указанные несколько стран приходится свыше 90% всех общемировых запасов. Подавляющая часть запасов нефти приходится на страны Ближнего Востока», — объясняет экономист.

В то же время на страны-члены ОПЕК приходится около 71% совокупных запасов нефти в мире.

«Вместе с тем, наличие больших запасов в Венесуэле еще мало что означает с точки зрения производства. Важно учитывать, что большая часть запасов нефти недоступна, залегает в недоступных местах, например, глубоко под землей или в море», — говорит Евгений Смирнов.

По его словам, себестоимость добычи такой нефти при нынешнем технологическом уровне будет высока, и она будет менее выгодным.

В странах же Ближнего Востока нефть залегает в основном на небольших глубинах, что делает ее добычу очень прибыльной.

Специфическими эксперт называет запасы нефти в Канаде, поскольку 95% запасов страны сосредоточено в нефтеносных песках. До сих пор есть споры, нужно ли включать такую нефть в доказанные запасы. К примеру, ОПЕК в статистике запасов Канады исключает запасы в нефтеносных песках.

Как и в случае с Канадой, запасы Венесуэлы и США в основном представляют собой тяжелую нефть, добыча которой технологически стала доступна лишь к концу 2000-х годов. «Именно потому, что технологии добычи стали более дешевыми, канадскую и американскую нефть, содержащуюся в битуминозных песках, целесообразно относить к доказанным запасам (то есть коммерчески извлекаемым)», — разъяснил специалист.

Оценки доказанных запасов нефти по странам незначительно изменяются из года в год, что является следствием изменения показателей добычи, цен или затрат, а также результатом расширения собственно запасов — открытия новых месторождений или участков добычи. Так, например, доказанные запасы нефти Бразилии в 2023 году возросли почти на 7%.

Однако, как подчеркивает Евгений Смирнов, не все страны, обладающие большими запасами нефти, являются лидерами по ее добыче. Венесуэла — лидер по запасам, вследствие глубокого экономического кризиса и санкций 1990−2000-х годов, демонстрирует сравнительно невысокие показатели нефтедобычи, добывая в 15 раз меньше нефти, чем Россия.

А США, лидирующие в мировом производстве и потреблении нефти, обладают лишь 2,5% мировых запасов нефти.

Россия по объемам добычи в прошлом году заняла второе после США место, несмотря на масштабные международные санкции, однако и наша страна располагает 4,6% мировых запасов нефти, что намного меньше указанных выше стран-лидеров.

Среди стран, у которых высоки и запасы, и добыча нефти в 2023 году, эксперт отмечает Ирак, Кувейт и Саудовскую Аравию.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»