Хоть залейся: страны с самыми большими запасами нефти в мире

После Венесуэлы следует Саудовская Аравия (267 млрд. баррелей), Иран (209 млрд.), Канада (170 млрд.), Ирак (145 млрд.), Кувейт (102), ОАЭ (98 млрд.), Россия (80 млрд.).
«Таким образом, нефть в мире концентрируется в нескольких местах, и на указанные несколько стран приходится свыше 90% всех общемировых запасов. Подавляющая часть запасов нефти приходится на страны Ближнего Востока», — объясняет экономист.
В то же время на страны-члены ОПЕК приходится около 71% совокупных запасов нефти в мире.
«Вместе с тем, наличие больших запасов в Венесуэле еще мало что означает с точки зрения производства. Важно учитывать, что большая часть запасов нефти недоступна, залегает в недоступных местах, например, глубоко под землей или в море», — говорит Евгений Смирнов.
По его словам, себестоимость добычи такой нефти при нынешнем технологическом уровне будет высока, и она будет менее выгодным.
В странах же Ближнего Востока нефть залегает в основном на небольших глубинах, что делает ее добычу очень прибыльной.
Как и в случае с Канадой, запасы Венесуэлы и США в основном представляют собой тяжелую нефть, добыча которой технологически стала доступна лишь к концу 2000-х годов. «Именно потому, что технологии добычи стали более дешевыми, канадскую и американскую нефть, содержащуюся в битуминозных песках, целесообразно относить к доказанным запасам (то есть коммерчески извлекаемым)», — разъяснил специалист.
Оценки доказанных запасов нефти по странам незначительно изменяются из года в год, что является следствием изменения показателей добычи, цен или затрат, а также результатом расширения собственно запасов — открытия новых месторождений или участков добычи. Так, например, доказанные запасы нефти Бразилии в 2023 году возросли почти на 7%.
Однако, как подчеркивает Евгений Смирнов, не все страны, обладающие большими запасами нефти, являются лидерами по ее добыче. Венесуэла — лидер по запасам, вследствие глубокого экономического кризиса и санкций 1990−2000-х годов, демонстрирует сравнительно невысокие показатели нефтедобычи, добывая в 15 раз меньше нефти, чем Россия.
А США, лидирующие в мировом производстве и потреблении нефти, обладают лишь 2,5% мировых запасов нефти.
Среди стран, у которых высоки и запасы, и добыча нефти в 2023 году, эксперт отмечает Ирак, Кувейт и Саудовскую Аравию.
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