Гонконгский поставщик Renault подал иск о банкротстве «Москвича»

Silver Basis и «Рено Россия» (в АО «МАЗ Москвич» завод был переименован в июне 2022 года) в 2020 году заключили договор о разработке и поставке оснастки для изготовления комплектующих для автомобилей Renault. Оснастка подлежала передаче подрядчику, фирме «АД Пластик Тольятти», чтобы та изготовила конкретные детали для производства АвтоВАЗа — до 2022 года мажоритарным акционером был французский концерн Renault и предприятие собирало у себя на конвейере, в частности, автомобили Renault Logan второго поколения. Оснастка, согласно судебным документам, в январе 2022 года была поставлена на АвтоВАЗ, а в марте был подписан итоговый акт о ее работоспособности. Дебют новых моделей Logan и Sandero в России был запланирован на весну-лето 2022 года. Но после ухода Renault из России проект не состоялся, а производство машин Renault в стране было остановлено.