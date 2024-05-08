Фитнес-клубы заявили об активизации налоговых проверок из-за самозанятых

ФНС излагала признаки подмены трудовых договоров с самозанятыми в двух письмах — от 2021 и 2022 года. В частности, она формулировала такие признаки, как организационная зависимость от заказчика (компания, например, определяет режим работы самозанятого-работника) и инфраструктурная зависимость (в том числе когда плательщик налога на профессиональный доход использует в работе материалы, инструменты, оборудование заказчика). Если налоговая убеждается в том, что под видом договора с самозанятым на самом деле используются трудовые отношения, такая переквалификация приводит к пересчету налоговых обязательств организации (НДФЛ и страховые взносы).