Эксперты рассказали, когда выгоднее купить жилье на вторичном рынке

В марте и апреле часть продавцов начали снижать цены на свои объекты, но существенным это падение назвать сложно, рассказал «РГ» генеральный директор риелторского агентства «ЭКО-Недвижимость Руслан Сейт-Люманов. Он подчеркнул, что иногда снижение могло достигать 5 и даже 10 процентов. Но так обстоят дела с ценами экспозиции. Стоимость реальных сделок, по его словам, может отличаться от заявленных в рекламе. “Вполне вероятно, какие-то объекты были проданы ниже рекламной цены на 15 и более процентов. Исходя из личных обстоятельств, продавец может согласиться на подобный дисконт. Однако, в среднем размер торга пока находится в тех же пределах, что и год назад”, — говорит он.