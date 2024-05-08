Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты прогнозируют рост цен на содержание загородного дома в России

МОСКВА, 8 мая — РИА Недвижимость. Стоимость содержания загородного дома в России в 2024 году может вырасти на 15% из-за подорожания услуг управляющих компаний и роста цен на энергоресурсы, рассказали РИА Недвижимость эксперты.

Источник: РИА "Новости"

Учредитель экспертного клуба «Загородный Девелопмент» Валерий Лукинов считает, что росту стоимости обслуживания загородных домов в этом году будет способствовать рост цен на услуги управляющих компаний.

«В 2024 году думаю, что УК поднимут оплату за свои услуги примерно на 10−15% из-за повышения требовательности жителей к качеству услуг. Не последнюю очередь сыграет и выведение из серой зоны зарплат работников УК», — объяснил он, добавив, что стоимость обслуживания частных домов из-за этого может вырасти до 15%.

Юрист Ольга Благовещенская отметила, что в первом квартале 2024 года уже заметна тенденция к подорожанию обслуживания загородных домов — в среднем на 3−5% по сравнению с первым кварталом 2023 года.

Среди причин дальнейшего подорожания обслуживания коттеджей она отметила инфляцию, рост цен на энергоносители, изменение цен на строительные материалы из-за логистических условий и параллельного импорта, а также рост стоимости услуг рабочих из-за нехватки кадров. По словам Благовещенской, уже во втором квартале стоимость обслуживания домов может вырасти еще на 3−5%.

Креативный директор строительной компании «Дачный Сезон» Тимур Дасаев в свою очередь добавил, что обслуживание коттеджей подорожает из-за увеличения цен на энергоресурсы — газ, электроэнергию, а также на уборку территории и водоснабжение, если в населенном пункте имеются центральные коммуникации.