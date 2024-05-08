Эксперты прогнозируют рост цен на содержание загородного дома в России

«В 2024 году думаю, что УК поднимут оплату за свои услуги примерно на 10−15% из-за повышения требовательности жителей к качеству услуг. Не последнюю очередь сыграет и выведение из серой зоны зарплат работников УК», — объяснил он, добавив, что стоимость обслуживания частных домов из-за этого может вырасти до 15%.