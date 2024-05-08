Эксперты ожидают стабильного состояния рынка топлива в РФ в 2024 году, как и уровня цен

«Розничные цены, по сути, зафиксированы, мелкий опыт находится под постоянным контролем антимонопольной службы с точки зрения роста цен. Сейчас проверяют около 100 нефтебаз на предмет завышения мелкооптовых цен. Поэтому с текущим уровнем контроля и без изменения налоговой составляющей ждать роста или падения цен не стоит», — отметил он.