Эксперты ожидают стабильного состояния рынка топлива в РФ в 2024 году, как и уровня цен

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Ситуация на рынке топлива в 2024 году, скорее всего, останется стабильной, так как правительством были предприняты все необходимые превентивные меры. В результате рост цен на АЗС вряд ли превысит годовой уровень инфляции, сообщили опрошенные ТАСС эксперты.
Зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев отметил, что рынок топлива пребывает в стабильном состоянии уже довольно давно и правительство предпринимает превентивные решения для его балансировки.
«Розничные цены, по сути, зафиксированы, мелкий опыт находится под постоянным контролем антимонопольной службы с точки зрения роста цен. Сейчас проверяют около 100 нефтебаз на предмет завышения мелкооптовых цен. Поэтому с текущим уровнем контроля и без изменения налоговой составляющей ждать роста или падения цен не стоит», — отметил он.
Эксперт ИнфоТЭК Александр Фролов добавил, что стабильное состояние рынка подтверждает и статистика: производство и торговля топливом не показывают каких-либо аномальных отклонений, как и изменения цены. Более того, сейчас выпуск бензина превосходит объемы потребления, что позитивно сказывается на динамике цен.
Кроме того, спокойствия добавляет тот факт, что Россия накопила существенные запасы топлива на фоне опасений после атаки на НПЗ со стороны украинских беспилотников.
«Сейчас мы видим, что котировки, несмотря на высокий сезон, даже снижаются, а внутренний спрос удовлетворяется в необходимых объемах», — сказал Фролов.
«При сохранении текущих параметров и объемов производства, спроса, мы можем ожидать, что рост цен будет находиться в пределах годовой инфляции», — подытожил эксперт.