«Дом.РФ» распределил дополнительные лимиты по IT-ипотеке

В апреле правительство России расширило лимит выдачи льготной IT-ипотеки на 200 миллиардов рублей — до 700 миллиардов рублей. Средства предназначены на возмещение выпадающих доходов банков, которые выдают кредиты с пониженной ставкой. Выделенные деньги были распределены между кредиторами пропорционально объему требований на основе поданных заявок.
«В связи с увеличением общего лимита “Дом.РФ” инициировал процедуру сбора соответствующих заявок от кредиторов. По его итогам общий запрошенный кредиторами дополнительный объем средств превысил 860 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.
Как уточняется в нем, среди кредиторов, которым был увеличен лимит на выдачу кредитов, — крупнейшие банки по объемам ипотеки — Сбербанк, ВТБ, банк «Дом.РФ», Альфа-банк, Росбанк и другие. Всего дополнительные средства были распределены между 33 кредитными организациями.