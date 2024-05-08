«Дом.РФ» распределил дополнительные лимиты по IT-ипотеке

Как уточняется в нем, среди кредиторов, которым был увеличен лимит на выдачу кредитов, — крупнейшие банки по объемам ипотеки — Сбербанк, ВТБ, банк «Дом.РФ», Альфа-банк, Росбанк и другие. Всего дополнительные средства были распределены между 33 кредитными организациями.