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Доллар остается доминирующим в мировой торговле, заявили в МВФ

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Доллар сохраняет доминирование в мировой торговле, несмотря на стремление ряда стран снизить зависимость от американской валюты, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).

Источник: Reuters

«Несмотря на возросшие геополитические риски, последние данные показывают, что доллар США остается доминирующим… на его долю приходится более 80% торгового финансирования», — говорится в опубликованном докладе фонда, посвященном влиянию геополитики на мировую торговлю.

По оценкам международной организации, большая часть торговли сырьевыми товарами по-прежнему оплачивается в долларах, что защищает его доминирование, хотя некоторые страны проводят переоценку «значительной зависимости от доллара в своих международных операциях и резервах».