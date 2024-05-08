Доллар остается доминирующим в мировой торговле, заявили в МВФ

«Несмотря на возросшие геополитические риски, последние данные показывают, что доллар США остается доминирующим… на его долю приходится более 80% торгового финансирования», — говорится в опубликованном докладе фонда, посвященном влиянию геополитики на мировую торговлю.
По оценкам международной организации, большая часть торговли сырьевыми товарами по-прежнему оплачивается в долларах, что защищает его доминирование, хотя некоторые страны проводят переоценку «значительной зависимости от доллара в своих международных операциях и резервах».