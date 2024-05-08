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Цена нефти Brent упала ниже $82 за баррель впервые с 13 марта

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 1,46% — до $81,95 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 11:43 мск. Цена нефти Brent упала ниже $82 за баррель впервые почти за два месяца, в предыдущий раз такое было 13 марта.

Источник: Reuters

Контракты на нефть WTI с поставкой в июне на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели на 1,5%, до $77,2 за баррель.

Цены на нефть упали после того, как отраслевые данные показали рост запасов нефти и топлива в США, что является признаком слабого спроса, сообщил Reuters. Кроме того, некоторые участники рынка полагают, что члены ОПЕК+ постепенно откажутся от сокращений добычи, сообщило агентство.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы сырой нефти в США выросли на 0,5 млн баррелей за неделю, закончившуюся 3 мая. Рынок ожидал снижения запасов на 1,4 млн баррелей.

Экономист Capital Economics Билл Уэзерберн полагает, что сейчас цены по-прежнему поддерживают сокращения добычи странами ОПЕК+. Но в компании не исключают, что крупнейшие производители постепенно начнут отказываться от этих сокращений с июля, что приведет к снижению цен на нефть.

По расчетам ING, у ОПЕК+ нет необходимости в продлении сокращений добычи в полном объеме — на 2,2 млн баррелей в день. Частичного продления ограничений должно быть достаточно, чтобы сохранить баланс рынка до конца года. Однако недавнее ценовое движение увеличивает риск того, что полные сокращения будут продлены, что, в свою очередь, увеличивает риск чрезмерного ужесточения нефтяного рынка ОПЕК+ позднее в этом году, предупредили эксперты.

Давление на котировки также оказывало укрепление доллара по отношению к мировым валютам. Рост доллара стал дополнительным препятствием для рынка, поскольку сырьевые товары становятся дороже для многих инвесторов, оперирующими другими валютами, пишет Bloomberg. Падение цен на нефть также усилили технические факторы — цены опустились ниже 100-дневной скользящей средней, сообщило агентство.

Несмотря на слабость рынка на фоне растущих запасов и снижения геополитических угроз, сохраняются риски со стороны предложения, считает инвестиционный стратег банка Standard Chartered Хань Чжун Лян. В частности, он указал на возобновление ограничений на поставки иранской и венесуэльской нефти, а также на июньскую встречу стран ОПЕК+. По мнению эксперта, рынки недооценивают такие риски в краткосрочной перспективе.

Встреча ОПЕК+, на которой будет оцениваться политика поставок после сокращения добычи в первой половине года для поддержки цен, пройдет 1 июня. Согласно опросу Bloomberg, большинство трейдеров ожидают, что ограничения по добыче будут продлены, возможно, до конца года.