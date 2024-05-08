Цена нефти Brent упала ниже $82 за баррель впервые с 13 марта

По расчетам ING, у ОПЕК+ нет необходимости в продлении сокращений добычи в полном объеме — на 2,2 млн баррелей в день. Частичного продления ограничений должно быть достаточно, чтобы сохранить баланс рынка до конца года. Однако недавнее ценовое движение увеличивает риск того, что полные сокращения будут продлены, что, в свою очередь, увеличивает риск чрезмерного ужесточения нефтяного рынка ОПЕК+ позднее в этом году, предупредили эксперты.