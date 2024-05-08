Биржевые цены на медь вернулись к пятизначным значениям

Goldman Sachs Group Inc. повысила прогнозную цену на медь на конец года до 12 000 долларов за тонну с прогнозируемых ранее 10 000 долларов за тонну. В банке по-прежнему ожидают «переход к бессрочному и растущему дефициту металла, начиная с 2024 года». Такое мнение выразили в своей записке аналитики банка, в том числе Николас Сноудон. Они полагают, что к четвертому кварталу текущего года может возникнуть «эпизод дефицита», когда запасы меди станут крайне низкими.