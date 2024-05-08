Биржевые цены на медь вернулись к пятизначным значениям

Биржевые цены на медь выросли на 2,1% и вновь достигли пятизначных значений после небольшого периода спада в конце апреля. Росту способствовали слабые статданные по занятости в США. Они стали причиной спекуляций о том, что ФРС будет снижать процентные ставки в текущем году. На американских рынках свопов вероятность реализации данного сценария оценивается уже в 53%, в конце апреля она составляла примерно 40%.
Goldman Sachs Group Inc. повысила прогнозную цену на медь на конец года до 12 000 долларов за тонну с прогнозируемых ранее 10 000 долларов за тонну. В банке по-прежнему ожидают «переход к бессрочному и растущему дефициту металла, начиная с 2024 года». Такое мнение выразили в своей записке аналитики банка, в том числе Николас Сноудон. Они полагают, что к четвертому кварталу текущего года может возникнуть «эпизод дефицита», когда запасы меди станут крайне низкими.
В Китае считают, что подорожание меди вызвано в основном спекуляциями и может сойти на нет. Об этом заявил в ходе недавней пресс-конференции глава Китайской ассоциации цветной металлургии Дуань Шаопу со ссылкой на опубликованный в аккаунте группы в WeChat сценарий. В нем также отмечается, что высокие цены на медь сдерживают потребление и стимулируют производителей использовать алюминий.
При этом скептики отметили слабые показатели в Китае — от снижения размеров премий на импорт до сдерживания закупок покупателями.
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