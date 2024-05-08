Белоусов рассказал, как России обогнать Японию к 2030 году

Накануне прошла инаугурация президента Владимира Путина, после чего, согласно закону, правительство ушло в отставку. Вечером того же дня был обнародован новый президентский «майский указ» о национальных целях развития. Одна из глобальных экономических целей на новый срок Путина сформулирована так: выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности (ППС).
Согласно апрельскому обновлению базы данных МВФ, по итогам 2023 года российская экономика занимает 2,95% совокупного глобального ВВП, что дает ей по-прежнему шестую строчку в мировой табели о рангах. Впервые на эту позицию Россия поднялась в 2003 году. Но Всемирный банк в середине 2023 года ставил Россию на пятое место в мире за 2022 год. Судя по тому, что в 2023 году Путин приводил именно данные Всемирного банка, говоря о вхождении России в пятерку крупнейших экономик мира, власти будут ориентироваться именно на эти оценки.
Согласно данным Всемирного банка, в 2022 году Россия занимала 3,25% мирового ВВП, уступая Японии (3,47%) и опережая Германию (3,23%). На третьей строчке находится Индия с 7,2%. По данным же МВФ, отставание России от Японии сейчас более существенное — почти 0,8 процентного пункта по итогам 2023 года.
ППС позволяет сопоставлять ВВП разных стран с исключением фактора рыночных курсов валют. При таком подходе ВВП, изначально выраженный в национальных валютах, пересчитывается в «международные доллары» по условному курсу, который отражает соотношения объемов валют, необходимых для покупки одного и того же набора товаров и услуг. Например, если для покупки в США условной корзины товаров нужно $100, а для покупки той же корзины товаров в России нужно иметь 3300 ₽, то паритетный курс составляет 33 ₽ за доллар. Эксперты Всемирного банка указывали, что существует по меньшей мере пять авторитетных различных наборов оценок ППС.
«Траектория успеха»
«При тех параметрах прогноза, которые мы сейчас видим по росту экономики предложения, мы все равно Японию должны обогнать в 2030 году», — заявил Белоусов.
Он описал состоящую из двух этапов «траекторию роста экономики предложения», за счет которой будет достигнут такой результат. На первом этапе — до 2027 года — необходимо «удержание примерно на траектории роста в диапазоне 2−2,5%». За это время экономика должна «приспособиться к тем структурным изменениям, которые происходят и будут происходить». Начиная с 2028 года, по словам Белоусова, должно идти «некоторое ускорение роста, примерно до уровня 3%».
«Если мы по такой траектории будем жить, мы все-таки Японию обгоним. Это траектория нашего успеха», — подчеркнул Белоусов.
Фундаментальными ограничителями экономического роста в Японии считаются стареющее население, ограниченные природные ресурсы, усилившаяся конкуренция за экспортные рынки. Доля Японии в мировом экспорте снижается с конца 1980-х, даже несмотря на стабильное ослабление иены. Как пишет рейтинговое агентство Fitch в обзоре по Японии от апреля 2024 года, на одной чаше весов находятся «сильные стороны богатой экономики с крепкими стандартами управления и общественными институтами», на другой — слабые среднесрочные перспективы роста и очень высокий уровень госдолга. Сценарий, разработанный правительством Японии, предполагает, что средний темп роста реального ВВП в 2025—2060 годах составит лишь 0,2%, сообщали местные СМИ в марте. Этот сценарий исходит из того, что рост производительности труда сохранится на уровне 0,5% в год (как в последние годы), а суммарный коэффициент рождаемости составит 1,36 в 2070 году (по сравнению с 1,33 в 2020 году).