Белоусов рассказал, как России обогнать Японию к 2030 году

Фундаментальными ограничителями экономического роста в Японии считаются стареющее население, ограниченные природные ресурсы, усилившаяся конкуренция за экспортные рынки. Доля Японии в мировом экспорте снижается с конца 1980-х, даже несмотря на стабильное ослабление иены. Как пишет рейтинговое агентство Fitch в обзоре по Японии от апреля 2024 года, на одной чаше весов находятся «сильные стороны богатой экономики с крепкими стандартами управления и общественными институтами», на другой — слабые среднесрочные перспективы роста и очень высокий уровень госдолга. Сценарий, разработанный правительством Японии, предполагает, что средний темп роста реального ВВП в 2025—2060 годах составит лишь 0,2%, сообщали местные СМИ в марте. Этот сценарий исходит из того, что рост производительности труда сохранится на уровне 0,5% в год (как в последние годы), а суммарный коэффициент рождаемости составит 1,36 в 2070 году (по сравнению с 1,33 в 2020 году).