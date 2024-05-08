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Белоусов назвал условия для роста инвестиций в РФ на 4% в год

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов обозначил ключевые условия для роста инвестиций в РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Инвестиции, как мне кажется, зависят от трех условий. Первое — это расширяющиеся рынки. Второй фактор — это низкие риски, управляемые риски. Третий фактор — это дешевые деньги. Это зависит от состояния нашего фондового рынка и от ключевой ставки. При наличии таких условий мы можем рассчитывать, что у нас будет увеличиваться объем привлеченных средств в экономике, и мы выйдем на темпы роста инвестиций в год на 4%», — сказал Белоусов в рамках дней национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика» на площадке выставки «Россия».