АСВ сообщило, что средний размер вклада физлиц превысил 340 тыс. рублей

«Средний размер вклада физического лица с начала 2024 года вырос на 5,9% (или 19 тыс. рублей), до 343 тыс. рублей с учетом консолидации счетов вкладчика внутри одного банка и за исключением вкладчиков с остатком средств на их счетах до 1 тыс. рублей», — говорится в материалах.