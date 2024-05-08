АСВ сообщило, что средний размер вклада физлиц превысил 340 тыс. рублей

«Средний размер вклада физического лица с начала 2024 года вырос на 5,9% (или 19 тыс. рублей), до 343 тыс. рублей с учетом консолидации счетов вкладчика внутри одного банка и за исключением вкладчиков с остатком средств на их счетах до 1 тыс. рублей», — говорится в материалах.
При этом действующие лимиты страхового возмещения в 1,4 млн и 10 млн рублей обеспечивают полную защиту 97,6% вкладчиков действующих банков, отметила пресс-служба АСВ.
По данным госкорпорации, общий объем подлежащих страхованию средств на банковских вкладах увеличился за январь — март 2024 года на 5,4%, до 63,3 трлн рублей.
Ранее Банк России предложил в два раза снизить ставки отчислений банков в Агентство по страхованию вкладов по «длинным» вкладам и сберегательным сертификатам.