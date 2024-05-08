Аналитики зафиксировали спад инфраструктурных расходов в регионах России

Расходы региональных бюджетов на инфраструктуру в первом квартале сократились на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитала Sherpa Group. Это связано с завершением многих проектов и «неопределенностью планов». Инфраструктурные расходы регионов в первом квартале снизились существенно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако падение может быть компенсировано до конца года. Об этом говорится в обзоре исследовательской компании Sherpa Group, специализирующейся на сфере инфраструктуры и проектного финансирования.