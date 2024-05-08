Аналитики назвали, что рискует помешать росту поставок угля за рубеж

Больше всего спрос в абсолютном выражении вырастет на рынках Южной и Юго-Восточной Азии — до 210,1 млн тонн, прибавив 15,5%. По расчетам экспертов, в эти страны через шесть лет будет поставляться свыше 70% всего вывозимого из России угля. Значительный рост ожидается и среди покупателей из Северной и Южной Америки — в 7,6 раз до 3,8 млн тонн в год, а также странах ближнего зарубежья — в 3,2 раза до 4,2 млн тонн. На Ближний Восток поставки вырастут до на 6% до 29,3 млн тонн, а в Африку почти вдвое до 2,1 млн тонн.