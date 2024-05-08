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Акции «Самолета» упали на рекомендации не платить дивиденды за 2023 год

Совет директоров девелопера «Самолет» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Акции компании отреагировали на новость снижением более чем на 3%

Источник: Freepik

Акции девелопера «Самолет» (SMLT) снизились на 3,47% — до ₽3551 за бумагу по состоянию на 14:06 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. К 14:18 мск снижение замедлилось до 1,7%, а цена восстановилась до ₽3615,5 за акцию.

Бумаги «Самолета» оказались в лидерах падения среди акций, входящих в индекс Мосбиржи на фоне новости о дивидендах. Совет директоров девелопера рекомендовал годовому общему собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2023 год. Об этом говорится в сообщении компании. Окончательное решение по дивидендам примут акционеры на общем собрании 13 июня.

В октябре 2020 года Совет директоров группы «Самолет» утвердил новую дивидендную политику.. Она учитывает долговую нагрузку компании, при этом в документе установлен минимальный уровень фиксированных дивидендных выплат — не менее ₽5 млрд.

По итогам первого квартала и первого полугодия 2022 года компания выплатила акционерам в общей сложности ₽82 на акцию в виде дивидендов. В июне 2023 года акционеры компании приняли решение не объявлять и не выплачивать итоговые дивиденды за 2022 год.

Ранее директор по взаимодействию с инвесторами ГК «Самолет» Николай Минашин в эфире «Клуба инвесторов» на РБК Pro сообщал, что «Самолет» заложил в бюджет 2024 года ₽5 млрд на выплату дивидендов.

«По дивидендной политике мы должны выплачивать минимум ₽5 млрд в год. Я могу сказать, что в бюджете на 2024 год такая выплата запланирована. Но решение, естественно, за советом директоров», — говорил Николай Минашин.

Выручка «Самолета» в 2023 году по МСФО увеличилась на 49%, до ₽256,1 млрд. Чистая прибыль девелоперской группы по итогам 2023 год выросла на 71% и достигла ₽26,1 млрд. Ключевым фактором роста в отчетном периоде стало расширение земельного банка, как благодаря приобретению отдельных земельных участков, так и через покупку ГК МИЦ, сообщали в компании.