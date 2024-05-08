Акции «Самолета» упали на рекомендации не платить дивиденды за 2023 год

Акции девелопера «Самолет» (SMLT) снизились на 3,47% — до ₽3551 за бумагу по состоянию на 14:06 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. К 14:18 мск снижение замедлилось до 1,7%, а цена восстановилась до ₽3615,5 за акцию.
Бумаги «Самолета» оказались в лидерах падения среди акций, входящих в индекс Мосбиржи на фоне новости о дивидендах. Совет директоров девелопера рекомендовал годовому общему собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2023 год. Об этом говорится в сообщении компании. Окончательное решение по дивидендам примут акционеры на общем собрании 13 июня.
В октябре 2020 года Совет директоров группы «Самолет» утвердил новую дивидендную политику.. Она учитывает долговую нагрузку компании, при этом в документе установлен минимальный уровень фиксированных дивидендных выплат — не менее ₽5 млрд.
По итогам первого квартала и первого полугодия 2022 года компания выплатила акционерам в общей сложности ₽82 на акцию в виде дивидендов. В июне 2023 года акционеры компании приняли решение не объявлять и не выплачивать итоговые дивиденды за 2022 год.
Ранее директор по взаимодействию с инвесторами ГК «Самолет» Николай Минашин в эфире «Клуба инвесторов» на РБК Pro сообщал, что «Самолет» заложил в бюджет 2024 года ₽5 млрд на выплату дивидендов.
«По дивидендной политике мы должны выплачивать минимум ₽5 млрд в год. Я могу сказать, что в бюджете на 2024 год такая выплата запланирована. Но решение, естественно, за советом директоров», — говорил Николай Минашин.
Выручка «Самолета» в 2023 году по МСФО увеличилась на 49%, до ₽256,1 млрд. Чистая прибыль девелоперской группы по итогам 2023 год выросла на 71% и достигла ₽26,1 млрд. Ключевым фактором роста в отчетном периоде стало расширение земельного банка, как благодаря приобретению отдельных земельных участков, так и через покупку ГК МИЦ, сообщали в компании.