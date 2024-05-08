Акции «Самолета» упали на рекомендации не платить дивиденды за 2023 год

Выручка «Самолета» в 2023 году по МСФО увеличилась на 49%, до ₽256,1 млрд. Чистая прибыль девелоперской группы по итогам 2023 год выросла на 71% и достигла ₽26,1 млрд. Ключевым фактором роста в отчетном периоде стало расширение земельного банка, как благодаря приобретению отдельных земельных участков, так и через покупку ГК МИЦ, сообщали в компании.