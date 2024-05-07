Занимайте места: трудовые резервы в РФ оценили в 5,6 млн человек

За счет них можно решить проблему дефицита кадров, которая давит на российскую экономику, полагают эксперты. Что уже делают власти и какие еще способы насыщения рынка труда можно применять — в материале «Известий».
Сколько россиян можно привлечь на рынок труда
Недоиспользованная рабочая сила в РФ составляет около 5,6 млн человек. Об этом говорится в исследовании ведущего научного сотрудника Института экономики РАН Марины Баскаковой, опубликованном в журнале «Воспроизводство национального человеческого потенциала в условиях глобальных вызовов». «Известия» изучили материал. В число трудовых резервов входят:
2,5 млн безработных граждан (тех, кто более четырех недель подряд искал работу);0,7 млн человек — потенциальная рабочая сила (люди, которые короткое время — менее четырех недель — находятся в поисках места деятельности или готовы к труду);2,4 млн — те, кто трудиться хочет, но не ищут и не готовы приступить к работе в настоящий момент (например, студенты очных отделений или домохозяйки, которые сидят с детьми, а также пенсионеры).
При этом чем моложе группа незанятых в экономике граждан, тем меньше вероятность, что люди из ее состава в ближайшее время устроятся на работу.
«Молодежная группа желающих работать, но не ищущих и не готовых приступить к труду, наполовину состоит из учащихся очной формы обучения и еще на четверть — из лиц, ведущих домашнее хозяйство или отвечающих за уход за домом и детьми», — отмечается в исследовании РАН.
Реальный размер трудовых резервов может быть меньше за счет того, что часть россиян работают без оформления трудовых отношений, полагает профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Еще одной важной составляющей недоиспользованной рабочей силы выступает неполная занятость, считает доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Люди могут работать лишь несколько часов в день по разным причинам — по инициативе начальства, по соглашению сторон или по желанию самого сотрудника. «Известия» направили запрос в Минтруд о том, как в ведомстве оценивают трудовые резервы в России.
Почему в России нехватка рабочих рук
Оценка незадействованной рабочей силы в 5,6 млн человек сопоставима с тем, сколько трудящихся недостает российской экономике. Как писали ранее «Известия», по оценкам РАН, в РФ не хватало 4,8 млн рабочих рук по итогам прошлого года.
Экономика России достаточно быстро восстанавливается: 2023-м ВВП вырос на 3,6%, в этом ожидается +2,8%. Поэтому в последние несколько лет в стране активно увеличивается и число открытых вакансий — сейчас их насчитывается порядка 2,3 млн (на одну вакансию может требоваться несколько сотрудников), оценил старший научный сотрудник ИНСАП Президентской академии Виктор Ляшок. Это сопоставимо с количеством безработных людей.
— Существуют значительные региональные различия: самый высокий уровень безработицы — в республиках Северного Кавказа, тогда как наибольшая доля вакансий — в Москве и других крупных городах страны. Среди отраслей наибольший спрос на работников у организаций в сфере государственного управления, в обрабатывающей промышленности и торговле, — отметил Виктор Ляшок.
Часть россиян не может найти место из-за недостаточного опыта, знаний, возраста, отсутствия подходящих им вакансий, отметила Фарида Мирзабалаева из РЭУ им. Г. В. Плеханова. Структурная безработица сопровождается ростом квалификационной ямы — у части населения не хватает навыков, у другой они избыточные, подчеркнула эксперт.
Как справиться с дефицитом кадров
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала нехватку рабочей силы главным вызовом для российской экономики. По данным ЦБ, к началу апреля доля предприятий, столкнувшихся с нехваткой рук, достигла 70% (в июле 2023-го этот показатель был 56%). По словам главы Минэка Максима Решетникова, дефицит кадров также выступает основным внутренним риском. До 2030 года совокупный дефицит кадров в России составит 2 млн человек, оценила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
Решение проблемы уже предложили на самом высоком уровне. В феврале в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о запуске нацпроекта «Кадры». Он призван справиться с нехваткой специалистов в стране за счет того, что молодые люди будут получать актуальные навыки в рамках образовательных программ. Для этого школы и вузы должны работать в связке, привлекая работодателей.
Кроме того, запускается программа «Время героев» — она нужна, чтобы переобучать участников СВО для работы в органах власти на руководящих должностях.
Одним из главных направлений по сокращению численности недоиспользованной рабочей силы может стать снижение неформальной занятости, считает Фарида Мирзабалаева РЭУ им. Г. В. Плеханова. Например, самозанятые уже активно выходят из тени, указала она. По данным на март 2024-го, их почти 10 млн.
Важным резервом остаются и работники старших возрастных групп — их переобучение также может способствовать сокращению дефицита кадров, добавила эксперт.
Работодателям в нынешних условиях предстоит инвестировать средства в разработку программ удержания и мотивации сотрудников, а также пересматривать подходы к найму, расширяя возрастной порог, сказала директор по маркетингу платформы гибкой занятости Ventra Go! и HR-холдинга Ventra Анна Ларионова. Кроме того, требуется повышать производительность труда, в том числе за счет модернизации и роботизации производства.