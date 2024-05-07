Занимайте места: трудовые резервы в РФ оценили в 5,6 млн человек

2,5 млн безработных граждан (тех, кто более четырех недель подряд искал работу);0,7 млн человек — потенциальная рабочая сила (люди, которые короткое время — менее четырех недель — находятся в поисках места деятельности или готовы к труду);2,4 млн — те, кто трудиться хочет, но не ищут и не готовы приступить к работе в настоящий момент (например, студенты очных отделений или домохозяйки, которые сидят с детьми, а также пенсионеры).