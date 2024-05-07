Заморозка газа: почему цены на голубое топливо упали ниже нуля

В конце апреля американские цены на газ на юге США вплотную приблизились к 29-летним минимумам. На крупнейшем хабе Генри в Луизиане они опустились до $1,8 за миллион британских тепловых единиц (МБТЕ), или примерно до $64 за тысячу кубометров. Для сравнения: еще в октябре на том же хабе газ стоил около $3,8/МБТЕ. Но еще более интересная динамика нарисовалась на другом хабе — Ваха, расположенном за западе крупнейшего газодобывающего штата страны Техаса, где цены держались на отрицательном уровне с марта. В конце апреля цены достигали минус $3 за МБТЕ на фоне новостей о закрытии одного из газопроводов, работающих в регионе.