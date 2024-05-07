Владельцы «Макфы» предложили выкупить акции своей компании

«Предлагаемое мировое соглашение представляет собой уникальный компромисс, который может учесть интересы как государства, так и бизнеса, а также обеспечить продовольственную безопасность и социальную стабильность в регионе. Такие прецеденты уже имеются в стране. Говорить о деньгах пока преждевременно, мы не знаем, какое решение примет государство. Если государство захочет 50%, то это будет одна сумма, а если 10%, то другая», — заявил адвокат в разговоре с РБК.
Господин Трунов отметил, что при полном переходе «Макфы» под управление государства предприятие может попасть под санкции, что, в свою очередь, приведет к остановке производства и последующему дефициту хлебобулочных изделий в регионе. Адвокат также рассказал, что владельцы предприятия готовы передать значительную сумму на нужды военной операции на Украине. «Ежегодно 1 млрд руб. будет направляться на благотворительные цели, связанные со специальной военной операцией», — сказал он.
В марте Центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство утверждает, что активы предприятия имеют коррупционное происхождение, поскольку его бенефициары — экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и экс-сенатор Вадим Белоусов — вели бизнес, занимая государственные посты.
Иск об обращении в доход государства «Макфы» и связанных с ней компаний рассматривается в закрытом режиме по просьбе истца. 6 мая началось рассмотрение дела по существу. В конце апреля суд частично разрешил АО «Макфа» проводить расчеты с контрагентами, несмотря на принятые ранее обеспечительные меры.