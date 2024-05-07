Владельцы «Макфы» предложили выкупить акции своей компании

«Предлагаемое мировое соглашение представляет собой уникальный компромисс, который может учесть интересы как государства, так и бизнеса, а также обеспечить продовольственную безопасность и социальную стабильность в регионе. Такие прецеденты уже имеются в стране. Говорить о деньгах пока преждевременно, мы не знаем, какое решение примет государство. Если государство захочет 50%, то это будет одна сумма, а если 10%, то другая», — заявил адвокат в разговоре с РБК.