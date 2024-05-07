Визит Си Цзиньпина во Францию поддержал акции производителей коньяка

Акции производителей коньяка подорожали на фоне надежд на улучшение торговых отношений между Францией и Китаем. На пике во вторник, 7 мая, акции Pernod Ricard возросли на 3,57%, до €146,35 за акцию, а бумаги другой алкогольной компании — Remy Cointreau — подскочили на 9,06%, до €98,1. Об этом свидетельствуют данные французской фондовой биржи Euronext Paris.
Бумаги подорожали после заявления президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает CNBC. Макрон допустил, что напряженность в торговых отношениях между Китаем и Европейским Союзом, напрямую влияющая на производителей алкогольных напитков, может ослабнуть.
5 мая председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Париж с официальным визитом. Это первая поездка китайского лидера в страну Евросоюза за последние пять лет.
Ранее в этом году Китай начал антидемпинговое расследование в отношении производителей коньяка и бренди из ЕС, что может привести к введению пошлин на импорт спиртных напитков в эту страну. Опасения ухудшения торговых отношений с Китаем привели к снижению котировок Pernod Ricard и Remy Cointreau, которые зарабатывают значительную часть прибыли именно в этой стране. JPMorgan оценивал долю Китая в прибыли Remy Cointreau и Pernod Ricardв в 30% и 20% соответственно. В отрасли рассчитывают, что переговоры президента страны Эммануэля Макрона и главы КНР Си Цзиньпина помогут урегулировать дело.
CNBC отмечает, что расследование в отношении европейских алкогольных компаний было воспринято как ответ на действия ЕС в отношении китайских производителей электромобилей. Власти Китая эту связь отрицают, сообщил ранее Reuters со ссылкой на источник.