Визит Си Цзиньпина во Францию поддержал акции производителей коньяка

Ранее в этом году Китай начал антидемпинговое расследование в отношении производителей коньяка и бренди из ЕС, что может привести к введению пошлин на импорт спиртных напитков в эту страну. Опасения ухудшения торговых отношений с Китаем привели к снижению котировок Pernod Ricard и Remy Cointreau, которые зарабатывают значительную часть прибыли именно в этой стране. JPMorgan оценивал долю Китая в прибыли Remy Cointreau и Pernod Ricardв в 30% и 20% соответственно. В отрасли рассчитывают, что переговоры президента страны Эммануэля Макрона и главы КНР Си Цзиньпина помогут урегулировать дело.