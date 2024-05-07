Верховный суд дал право наследникам сохранять льготы по кредитам

Однако в декабре 2020-го бизнес перешел к дочери Юлии. Она продолжила содержать кафе и сохранила весь штат за свой счет. При обращении в банк для урегулирования долга наследнице сообщили о прекращении действия субсидии из-за кончины первоначального заемщика и потребовали выплаты процентов по ставке 12% годовых. Потрихаева оспорила решение в суде, ссылаясь на соблюдение всех условий программы господдержки: сохранение численности работников и видов деятельности. Нижестоящие инстанции приняли сторону банка, указав на невозможность наследования статуса ИП, пишет издание.