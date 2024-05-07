В РСТ заявили о росте цен в российских отелях на 10−15% на майские праздники

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Стоимость проживания в российских отелях в майские праздники 2024 года выросла на 10−15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом загрузка гостиниц увеличилась на 6−12%. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные сервиса Bnovo.