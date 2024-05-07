В России ускорился рост цен на металлолом

Сильнее всего цены за период с января по апрель подскочили в Уральском федеральном округе (УФО) — на 10%, достигнув 31 396 рублей за тонну с оплаченной перевозкой. На втором месте среди регионов Южный федеральный округ (ЮФО), где лом подорожал на 6,3%, до 32 331 рублей за тонну.