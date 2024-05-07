В ООН заявили о росте денежных переводов мигрантов на родину на 650% с 2000 года

В докладе подчеркивается, что «рост продолжился, несмотря на прогнозы многих аналитиков о том, что денежные переводы существенно сократятся из-за COVID-19». Львиная доля переводов — $647 млрд — «были отправлены мигрантами в страны с низким и средним уровнем дохода». Эти денежные средства могут составлять значительную часть ВВП, и в глобальном масштабе они «превосходят прямые иностранные инвестиции» в эти государства.