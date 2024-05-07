В ООН заявили о росте денежных переводов мигрантов на родину на 650% с 2000 года

ЖЕНЕВА, 7 мая. /ТАСС/. Переводы мигрантов на родину выросли в мире с 2000 по 2022 год на 650%, достигнув $831 млрд. Об этом сообщила в опубликованном в Женеве докладе Международная организация по миграции (МОМ), являющаяся специализированным учреждением ООН.
«Международная миграция остается движущей силой человеческого развития и экономического роста, о чем свидетельствует увеличение объема международных денежных переводов более чем на 650% с 2000 по 2022 год. Они выросли со $128 млрд до $831 млрд», — отметили в МОМ. По оценкам, в мире насчитывается 281 млн мигрантов.
В докладе подчеркивается, что «рост продолжился, несмотря на прогнозы многих аналитиков о том, что денежные переводы существенно сократятся из-за COVID-19». Львиная доля переводов — $647 млрд — «были отправлены мигрантами в страны с низким и средним уровнем дохода». Эти денежные средства могут составлять значительную часть ВВП, и в глобальном масштабе они «превосходят прямые иностранные инвестиции» в эти государства.
Как отмечают авторы доклада, число лиц, перемещенных из-за конфликтов, насилия, стихийных бедствий и других причин, выросло в мире до самого высокого уровня за всю современную историю, достигнув 117 млн, что «подчеркивает безотлагательность решения кризисов перемещения». Вместе с тем большая часть миграции «носит регулярный, безопасный и регионально ориентированный характер».