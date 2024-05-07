В I квартале россияне взяли кредитов наличными под залог имущества на ₽63 млрд

Как правило кредиты выдаются под залог недвижимости или автомобилей. Под залог автомобиля за 2023 год выдали 102,5 тысяч кредитов на сумму 104,5 млрд рублей, что на 6 млрд меньше, чем за 2022 год. Однако средний чек сохранился на уровне 1 млн рублей. Под залог недвижимости выдали за прошлый год выдали 24,7 тысяч кредитов на 69,4 млрд рублей, притом средний чек вырос до 2,8 млн рублей. По данным ОКБ, по всем типам залоговых кредитов в первом квартале 2024 года средневзвешенная ставка была на уровне 18,34%, по беззалоговым кредитам наличными эти показатели были в марте текущего года на уровне 27,2%.