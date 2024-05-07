В I квартале россияне взяли кредитов наличными под залог имущества на ₽63 млрд

С января по март российские банки выдали гражданам 53,81 тысяч кредитов наличными под залог имущества на общую сумму 63,32 млрд рублей, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По их данным, по сравнению с четвертым кварталом 2023 года количество выдач выросло на 18%, а объемы — на 28%. Средний размер кредита под залог имущества увеличился на 9%, до 1,18 млн рублей, а средний срок вырос на пять месяцев, до 63 месяцев.
Как правило кредиты выдаются под залог недвижимости или автомобилей. Под залог автомобиля за 2023 год выдали 102,5 тысяч кредитов на сумму 104,5 млрд рублей, что на 6 млрд меньше, чем за 2022 год. Однако средний чек сохранился на уровне 1 млн рублей. Под залог недвижимости выдали за прошлый год выдали 24,7 тысяч кредитов на 69,4 млрд рублей, притом средний чек вырос до 2,8 млн рублей. По данным ОКБ, по всем типам залоговых кредитов в первом квартале 2024 года средневзвешенная ставка была на уровне 18,34%, по беззалоговым кредитам наличными эти показатели были в марте текущего года на уровне 27,2%.
«Мы наблюдаем тенденцию роста числа выдач, продукт становится востребованным для все большего числа клиентов. В марте предоставлены кредиты более чем на 5,5 млрд рублей под залог недвижимости. Сроки здесь дольше, чем в необеспеченных кредитах, смещены в сторону 120 месяцев. Этот фактор в совокупности с лучшими условиями позволяет гражданину получить более комфортный график платежей, а банку — сохранить клиента в рамках ограничений», — прокомментировали в Альфа-банке.
По мнению директора банковских рейтингов НРА Константина Бородулина, для сохранения темпов выдач банки удлиняют сроки кредитов, с целью максимального снижения ежемесячного платежа и, как следствие, долговой нагрузки заемщиков.