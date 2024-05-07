В апреле выдачи автокредитов упали на 8%

Как и ожидалось, произошло заметное снижение выдач в автокредитовании из-за скачкообразного роста стоимости автомобилей в связи с унификацией утилизационного сбора для импортных автомобилей, указывает независимый эксперт Дмитрий Тарасов. Однако, по его мнению, оно не стало сколько-нибудь катастрофическим — объемы сохранились на уровне выше 200 млрд рублей. «С ростом цен спрос сместился в сторону более дешёвых авто, о чем свидетельствует уход среднего чека ниже уровня 1,4 млн рублей впервые с мая 2023 года. — говорит он. — Очевидно, что потенциал снижения еще имеется, но обвала не будет». По его прогнозам, в худшем случае объявленные ограничительные меры Банка России будут означать, что выдачи снизятся до уровня 170−180 млрд рублей в месяц с тенденцией возобновления роста ближе к осени.