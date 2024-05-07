В апреле выдачи автокредитов упали на 8%

В апреле объем выдач в сегменте автокредитования снизился на 7,8%, до 206,5 млрд рублей в сравнении с мартом текущего года, следует из предварительной оценки объема выданных кредитов Frank RG.
Снижение было зафиксировано также и в количественном выражении, где показатель уменьшился на 6,2% к марту. А средний чек в этом сегменте уменьшился на 1,8%, до 1,38 млн рублей.
«Снижение может быть связано с исчерпанием спроса, связанного с ожиданием повышения цен из-за повышения с 1 апреля 2024 года утильсбора на автомобили из стран ЕАЭС», — считают аналитики Frank RG.
Свой «рекордный период» автокредитование начало еще в феврале 2024 года, когда был зафиксирован первый исторический максимум по объему выдач автокредитов в размере 171,4 млрд рублей. В марте сегмент автокредитования побил свой же рекорд прошлого месяца по объему выдач и составил 224 млрд рублей. Суммарно за первый квартал было выдано таких кредитов на 528 млрд рублей, что в два раза превышает результаты прошлого года.
Однако уже в конце марта 2024 года кредитное рейтинговое агентство НКР прогнозировало, что в апреле-мае рынок автокредитования ждет обвал, вследствие чего по итогам второго квартала 2024 года объем выдач в этом сегменте снизится на 15−20%. Причиной такого снижения эксперты НКР называли «исчерпание в феврале и марте спроса, связанного с ожиданиями повышения цен на импорт автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС)».
Однако в дальнейшем, по прогнозу НКР, рынок автокредитования продолжит расти, несмотря на высокие процентные ставки. Рост будет обеспечен действием льготных госпрограмм для новых автомобилей. Эксперты ожидали, что портфель автокредитования может превысить 2 трлн рублей уже этим летом, а к концу года он составит 2,2 трлн рублей, увеличившись на 25−30%, после роста 41,6% в 2023 году. При этом среднемесячные темпы роста будут ниже прошлогодних значений.
«Действительно, в апреле выдачи автокредитов в России сократились, однако это, скорее, не перелом тренда, а нормализация ситуации на рынке после мартовского ажиотажа из-за новых правил начисления утильсбора. — говорится в ответе пресс-службы ВТБ. — <…> В дальнейшем активность клиентов будет поддерживать восстановление авторынка, развитие субсидированных программ производителей и господдержка». Однако, одновременно на рынок будет влиять и ужесточение риск-политики ЦБ с 1 июля, которая простимулирует банки скорректировать условия для заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки, указано в нем.
«Тренд снижения еще может продлиться на ближайшие периоды, однако, мы ожидаем скорейшее изменение динамики к росту обьемов выдач автокредитов», — указал представитель Альфа-банка.
Как и ожидалось, произошло заметное снижение выдач в автокредитовании из-за скачкообразного роста стоимости автомобилей в связи с унификацией утилизационного сбора для импортных автомобилей, указывает независимый эксперт Дмитрий Тарасов. Однако, по его мнению, оно не стало сколько-нибудь катастрофическим — объемы сохранились на уровне выше 200 млрд рублей. «С ростом цен спрос сместился в сторону более дешёвых авто, о чем свидетельствует уход среднего чека ниже уровня 1,4 млн рублей впервые с мая 2023 года. — говорит он. — Очевидно, что потенциал снижения еще имеется, но обвала не будет». По его прогнозам, в худшем случае объявленные ограничительные меры Банка России будут означать, что выдачи снизятся до уровня 170−180 млрд рублей в месяц с тенденцией возобновления роста ближе к осени.