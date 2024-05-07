Uniper допускает, что решение суда позволит «Газпрому» изъять активы компании в России

В конце ноября 2022 года стало известно, что германский концерн Uniper подал в суд на «Газпром экспорт», чтобы компенсировать понесенные убытки от недопоставки российского газа. Uniper тогда оценивал текущие расходы на замену газа РФ в размере не менее 11,6 млрд евро. В российской компании, в свою очередь, заявляли, что изучают полученное исковое заявление Uniper, однако не признают нарушение контрактов и правомерность заявленных требований германской компании о возмещении убытков.