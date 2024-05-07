Uniper допускает, что решение суда позволит «Газпрому» изъять активы компании в России

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Германский концерн Uniper допускает, что решение суда РФ о запрете «дочке» компании судиться с «Газпром экспортом» за рубежом и о взыскании €14,3 млрд при нарушении запрета может позволить российской компании изъять активы Uniper в России и даже вне ее. Об этом говорится в отчете Uniper.
«13 марта 2024 года российский суд вынес временный судебный запрет в отношении Uniper в пользу “Газпром экспорта”, согласно которому Uniper запрещено продолжать арбитражное разбирательство, начатое против “Газпром экспорта”, в противном случае “Газпром экспорту” должен быть выплачен штраф в миллиарды евро. Uniper считает решение суда нарушением международного права и принципа справедливого судебного разбирательства и подала апелляцию на это решение в России», — сказано в отчете.
По мнению Uniper, такое решение суда позволит «Газпром экспорту» добиваться изъятия активов Uniper в России и, возможно, даже за ее пределами. При этом германская компания пока не рассматривает вероятность реализации этого риска для себя как серьезную.
Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» к германским трейдерам Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном арбитраже. В случае нарушения запрета суд постановил взыскать с германских компаний в пользу «Газпрома» 14,3 млрд евро. После этого германские компании подали на такое решение апелляционную жалобу, которую суд возвратил, а затем — кассационную жалобу, рассмотрение которой назначено на 4 июля.
О споре компаний.
В конце ноября 2022 года стало известно, что германский концерн Uniper подал в суд на «Газпром экспорт», чтобы компенсировать понесенные убытки от недопоставки российского газа. Uniper тогда оценивал текущие расходы на замену газа РФ в размере не менее 11,6 млрд евро. В российской компании, в свою очередь, заявляли, что изучают полученное исковое заявление Uniper, однако не признают нарушение контрактов и правомерность заявленных требований германской компании о возмещении убытков.
Uniper счел нарушением контракта объявленный «Газпромом» форс-мажор по поставкам газа. С конца августа 2022 года концерн полностью перестал получать газ из России и считает это нарушением контрактных обязательств со стороны «Газпрома». В Uniper заявляли, что не рассчитывают на возобновление поставок российского газа и ждут решения по суду с «Газпром экспортом» из-за их прекращения в 2024 году.