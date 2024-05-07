UniCredit мог получить письмо от ЕЦБ с призывом сократить свои операции в России

В июле 2022 года глава итальянской UniCredit Андреа Орчел обещал, что группа изучит возможности продать российские дочерние банки покупателям из «дружественных» для России стран. При этом продавать российский бизнес «любой ценой» группа не будет. В 2023 году чистая прибыль российского бизнеса UniCredit составила 665 млн евро.



UPD. Финансовый директор группы Стефано Порро на звонке с аналитиками сообщил, что что за два года, с марта 2022-го, трансграничные риски на Россию снизились на 91%, или €5,6 млрд, пишет РБК. Притом основное сокращение произошло во втором квартале 2022 года (€2,7 из €5,6 млрд). В целом за 2022 год объем риска UniCredit на Россию снизился на €4,1 млрд, а за 2023 год — на €1,4 млрд. К тому же, Порро отметил, что за последние два года риски, связанные с Россией, снизились на 67%.