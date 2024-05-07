Сбербанк сохранил дневные ограничения на переводы после новых правил ЦБ

Позднее появление суммы в 30 млн руб. глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснял тем, что люди совершают сделки по продаже квартир, земельных участков, иного имущества и хотят перевести деньги из одного банка в другой. «Естественно, возникает вопрос комиссии. Поэтому решили, что надо дать максимально удобные условия для граждан, и договорились о сумме 30 млн руб.», — говорил Аксаков. Лимит бесплатных переводов может использоваться для перевода своих сбережений или зарплаты из одного банка в другой и на финансовую платформу, чтобы открыть вклад на привлекательных условиях, или для зачисления на текущий счет в банке, через который планируется совершить крупную сделку, уточнял представитель ЦБ.