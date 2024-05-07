Saudi Aramco считает, что нефтяной рынок сейчас находится в дефиците

«Мы также видим, что спрос на авиакеросин продолжит расти в 2024 году, достигнув 7,5 млн б/с против 7,2 млн б/с в 2023 году. В общем и целом, если мы посмотрим на соотношение спроса и предложения, то мы наблюдаем дефицитный рынок», — сказал он.