Российский рынок акций открылся снижением ведущих индексов

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует снижение ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 10:22 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,43%, до 3 421,34 пункта, индекс РТС — на 0,23%, до 1 183,37 пункта.
На открытии торгов индекс Мосбиржи составлял 3 405,82 пункта (-0,88%), долларовый индекс РТС терял 0,99% и находился на уровне 1 174,43 пункта.
К 10:23 мск курс доллара на Мосбирже снижался на 0,3%, до 91,08 ₽, евро находился на отметке в 98,15 ₽ (-0,3%). Юань торговался на уровне 12,605 ₽ (-0,32%).