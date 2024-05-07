Российские ритейлеры отметили значительный рост спроса на кондиционеры

По словам Просвирнина, стоимость кондиционера за последний год выросла по рынку примерно на 6% и с учетом акций магазинов начинается от 14 тысяч рублей. Как уточнила Кобылкина, в зависимости от класса в среднем покупка кондиционера в квартиру в обойдется сейчас в сумму от 20 до 80 тысяч рублей.