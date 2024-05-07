Российские ритейлеры отметили значительный рост спроса на кондиционеры

Как сообщил руководитель департамента крупной бытовой техники сети «М. Видео — Эльдорадо» Михаил Просвирнин, по сравнению с началом прошлого года спрос на кондиционеры вырос почти на 59%. «Мы связываем общий рост спроса с более осознанным подходом покупателей к начинающемуся сезону, а также необычно теплой погодой в марте на всей территории России», — сказал он.
Представители сетей «Ситилинк», «ВсеИнструменты.ру» и «Леруа Мерлен» зафиксировали рост спроса на 47, 25 и 10% соответственно.
Ника Кобылкина из «ВсеИнструменты.ру» также отметила увеличение спроса среди россиян и на обслуживание климатического оборудования. «Скорее всего, это связано с нынешней тенденцией рационального потребления. Люди стали осознаннее относиться к приобретаемой технике и уделяют больше внимания должному уходу», — рассказала она.
По словам Просвирнина, стоимость кондиционера за последний год выросла по рынку примерно на 6% и с учетом акций магазинов начинается от 14 тысяч рублей. Как уточнила Кобылкина, в зависимости от класса в среднем покупка кондиционера в квартиру в обойдется сейчас в сумму от 20 до 80 тысяч рублей.