Россияне рассказали о выгодных местах для покупок продуктов

Ранее, 3 мая, сообщалось, что в России совокупная наценка на социально значимые товары снизилась в 2,5 раза и составила 6,4% по итогам 2023 года, в 2022-м этот показатель находился на уровне 16%. Об этом свидетельствуют данные ФАС на основе информации 11 крупнейших торговых сетей. Речь идет о таких продуктах, как говядина, свинина, мясо птицы, масло, чай, овощи, молоко и другие. Всего чуть более 20 категорий.