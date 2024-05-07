Россия использовала скопившиеся миллиарды рупий

В апреле 2023 года председательница Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о проблемах, которые испытывают российские экпортеры при репатриации рупийной выручки. По ее словам, валюту сложно вывести зарубеж. «То есть на эти рупии должен быть либо предъявлен спрос по импорту, либо они должны вкладываться в какие-то рупийные финансовые активы», — отметила она. В сентябре 2023 года о снижении объема «зависших рупий» сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин. По его словам, оценки этих средств в несколько миллиардов долларов некорректны. В ноябре стало известно, что ЦБ просит российских поставщиков перестать заключать сделки по продаже энергоресурсов в Индию в рупиях.