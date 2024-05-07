Россия использовала скопившиеся миллиарды рупий

Россия инвестировала «миллиарды рупий» в индийские акции и инфраструктурные проекты в стране, сообщила местная Hindustan Times со ссылкой на источники.
Значительные средства в индийской валюте, полученные от продажи нефти, с 2022 года копились на специальных счетах востро в рупиях (SRVA) российских экспортеров. Они были вложены в акции, государственные ценные бумаги, инфраструктурные проекты и другие активы. Собеседники издания отказались раскрыть подробности, ссылаясь на деликатность ситуации. «Большая часть рупий, накопленных в Индии, использована, и это больше не проблема», — сказал один из них.
По словам источников, страны по-прежнему ведут большую часть своей торговли в своих национальных валютах, хотя некоторые платежи за поставки энергоносителей производятся в дирхамах ОАЭ. Как отмечает Hindustan Times, торговый дефицит с апреля 2023 года по февраль 2024 года составил $51,8 млрд в пользу России. Большая часть этой суммы хранилась примерно на трех десятках SRVA.
В конце апреля 2024 года местные СМИ сообщили, что российские финорганизации просят Резервный банк Индии (RBI) разрешить им инвестировать рупии со счетов SRVA в ценные бумаги страны. Статус иностранного портфельного инвестора (Foreign Portfolio Investor, FPI) получили 10 российский компаний, в том числе Сбербанк. Для вложений в индийские бумаги RBI должен был позволить экспортерам переводить средства со счетов SRVA на счета российских FPI.
В апреле 2023 года председательница Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о проблемах, которые испытывают российские экпортеры при репатриации рупийной выручки. По ее словам, валюту сложно вывести зарубеж. «То есть на эти рупии должен быть либо предъявлен спрос по импорту, либо они должны вкладываться в какие-то рупийные финансовые активы», — отметила она. В сентябре 2023 года о снижении объема «зависших рупий» сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин. По его словам, оценки этих средств в несколько миллиардов долларов некорректны. В ноябре стало известно, что ЦБ просит российских поставщиков перестать заключать сделки по продаже энергоресурсов в Индию в рупиях.