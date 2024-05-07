Раскрыто, что мошенники делают с аккаунтами жертв на Госуслугах

По его словам, данные профиля содержат наиболее чувствительные личные сведения о его владельце. Сервис — своего рода «мостик» для взаимодействия с разнообразными государственными и негосударственными структурами. Забравшись туда, мошенники могут снять все деньги со счетов жертвы, набрать кредитов на ее имя, а также узнать сведения, которые можно использовать в дальнейших аферах, в том числе, с участием посторонних.
При этом аккаунт на Госуслугах можно и нужно обезопасить. Самый надежный способ — включить двухфакторную аутентификацию. «Например, подтверждение входа через ввод кода из SMS-сообщения защитит при разнообразных утечках», — пояснил эксперт.
Чтобы не ходить по посторонним ссылкам, лучше скачать Госуслуги самому из надежного источника. Важно использовать отдельные пароли для каждого сервиса и своевременно их менять. И, конечно, осторожно относиться к письмам и сообщениям, приходящим от лица сервиса Госуслуг, особенно если предлагают какие-то выплаты или льготы. Нередко за ними кроются мошенники, заключил Шабалин.