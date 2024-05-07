Раскрыто, что мошенники делают с аккаунтами жертв на Госуслугах

По его словам, данные профиля содержат наиболее чувствительные личные сведения о его владельце. Сервис — своего рода «мостик» для взаимодействия с разнообразными государственными и негосударственными структурами. Забравшись туда, мошенники могут снять все деньги со счетов жертвы, набрать кредитов на ее имя, а также узнать сведения, которые можно использовать в дальнейших аферах, в том числе, с участием посторонних.